近日強烈冷氣團來襲、全台降溫有感，吸引不少熱血民眾紛紛上山追雪，屏東縣政府為讓一年四季如春，甚至冬季仍艷陽傲人的屏東也能感受雪國場景，將於24日晚間6時至9時，在萬年溪燈區的復興公園燈飾「光之小徑」打造限定飄雪秀，讓屏東鄉親即便無法上山追雪，也能有獨特的賞雪體驗。

屏縣府傳播暨國際事務處表示，近日氣溫直直降，全台許多地方，從22日深夜到今日早上都下起了白雪，而溫度總是多一度的屏東，看見雪的機會微乎其微，為滿足國境之南追雪族們，縣府將於24日晚間，每半小時降下一場夢幻白雪，期待讓在地居民與到訪遊客們擁有一場難忘的冬日饗宴。

此次將使用多組造雪機，讓屏東復興公園內的「光之小徑」下起冬雪，屆時潔白的雪花將從夜空中飄落下來，引領民眾進入夢幻雪世界。

屏縣府提到，在營造南國限定飄雪場景同時，一旁還有由燈光與音樂交織而成的「龍騰虎耀、祥龍獻瑞」3D水舞燈光秀，平日水舞表演時間為每周日至周四，晚間6時至9時，整點展演一次；假日(周五、六及春節假期)晚間6時至10時，每半點展演一次，每次展出時間為5分鐘，現場運用水幕投影，讓龍彷彿遨遊於水舞中，兼具美感與氣勢的燈光秀絕對不能錯過。