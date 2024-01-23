霸王級寒流來襲，台中市氣溫驟降並且飄起雨來，中國醫藥大學附設醫院急診室從昨（22日）晚間病號爆增15％，車禍傷者、心血管疾病病號驟增，1名30歲騎士車禍腦部出血，疑在冷雨中體溫驟降，到院體溫只剩33度，幸經緊急回溫救治，短暫低溫也降低腦出血傷害，醫師預期騎士經治療後很快可痊癒。

中醫大附醫急診室副主任施宏謀指出，氣溫驟降，昨夜開始到今（23日）早，該院急診病患驟增約15％，原本感冒病號就多，心血管疾病患者也變多，加上濕冷路滑，外傷病號也增加。

其中1名約30歲男騎士，發生車禍被送醫，到院時體溫只有33度，已是中度失溫，讓醫護印象深刻，施宏謀說一般正常人體溫約37度，降到35度以就有失溫的狀況，33到35度是中度、31到33度就算嚴重，這名年輕男子幸好即時送醫，經治療後體溫回升，且做電腦斷層腦部輕微出血，短暫低體溫剛好減低腦傷害。

施宏謀指出，低體溫會造成心率不整，突然心跳停止或亂跳，造成身體供血、供氧量不足，並造成器官出問題。