南投縣清境農場最富盛名的「綿羊秀」，由牧羊人為綿羊剪毛，褪去厚重的毛茸茸外衣，22日入冬最強寒流來襲，民眾好奇剪毛的綿羊怕冷？農場強調，剃毛綿羊當然怕冷，不過綿羊體質及習性提供保護機制，牧羊人也會幫牠穿保暖衣等悉心照顧，但比起低溫，誤食塑膠袋更可怕。

清境農場指出，根據資料顯示，5公分厚羊毛可抵禦零下5度低溫，7公分厚能對抗零下18度低溫，且綿羊油能抵禦部分寒冷，加上綿羊會群聚「客燒」，全身厚重毛髮的綿羊會將短毛的綿羊或羔羊包在羊群最裡面。

清境農場剪毛綿羊穿衣禦寒 比起低溫這一物更可怕

此外，綿羊、馬匹等動物是農場重要資產，寒流來襲時，牠們受到場方妥善照護，牧羊人會幫剃毛的綿羊、馬匹穿上保暖衣，羊圈裝設紅外線保暖燈，絕不會讓動物們挨餓受凍。

清境農場指出，22日農場入夜最低溫約6度，不過比起低溫，「塑膠袋」更可怕，因為農場綿羊致命主因，大多是誤食遊客不小心或亂丟的塑膠袋，綿羊誤食塑膠袋導致腸道阻塞而喪命，呼籲遊客垃圾不落地，甚至別用塑膠袋，響應「多一塑不如少一塑」環保政策，一起愛護動物及地球。