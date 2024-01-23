超級寒流入侵 白雪覆蓋雪霸國家公園2千公尺以上高山（雪管處提供）

超級寒流入侵全台，雪霸國家公園轄內2千公尺以上高山全面降下大雪，包括翠池、七卡山莊、九九山莊等地都有山友回報降雪，並傳回雪管處降雪畫面，最深積雪處是標高3520公尺的翠池，超過20公分積雪，氣溫約負2度C，雪管處特別提醒山友上山時一定要攜帶雪地三寶冰爪、冰斧（或登山杖）和岩盔，以確保登山安全。

雪霸國家公園翠池降下超過20公分大雪，山友興奮地在雪地裡玩雪。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

雪霸國家公園九九山莊也被大雪覆蓋。（布農卡里布灣企業社提供／謝明俊苗栗傳真）

這波超級寒流因挾帶強大濕氣，加上溫度夠低，雪霸國家公園轄內高山從23日凌晨就陸續降雪或是冰霰，雪管處武陵站人員在上午約8點半左右，在桃山步道2K處見到下起冰霰，氣溫約0度，工作人員隨以手機拍下下冰霰畫面回傳雪管處，

接著，專門提供登山服務的布農卡里布灣企業社人員，在雪山東線2K七卡山莊，也發現降下冰霰，氣溫同為0度，布農卡里布灣企業社工作人員隨以手機拍下美麗冰霰畫面，回傳至雪管處，並熱心提醒山友備妥保暖及防水裝備，前往3000公尺以上山區雪地三寶不可少。

雪管處表示，七卡山莊海拔高度為2463公尺，雪管處另接獲山友徐彥暉回報，今天早上8點七卡山莊已經降雪，山友特別提醒大家需準備雪地登山三寶，冰爪、冰斧（或登山杖）和岩盔，濕滑結冰路段也切勿強行通過，如果沒有攜帶相關裝備，建議慢慢撤退及注意保暖。

另有一名熱心山友上午11點多攀爬至海拔3520公尺的翠池時，山區正降下大雪，積雪已超過20公分，天氣濕冷氣溫約負2度，山友遇見大雪封山奇景，高興地在雪地中玩雪，並自拍影片回傳雪管處，估計積雪會持續一段時間，山友也提醒前往雪山及翠池應攜帶雪地裝備。