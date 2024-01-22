有駕駛日前行駛在雪隧內，發現前方回堵，車輛紛紛減速並打上雙黃燈示警，不料鄰車卻不明原因直直衝，結果撞上了前車。

直線也能撞車！有駕駛日前行駛在國道五號雪山隧道內時，因發現前方車輛紛紛亮煞車燈，以及打上雙黃燈示警，於是他趕緊減速保持安全距離，不料，隔壁車道的1輛轎車卻「直直往前衝」，正當他發現並感到疑惑說出「靠X，我怎麼覺得它會撞上去」，下秒，便聽到「蹦一聲」，鄰車煞車不及追撞，且引擎蓋翹起，前車車尾受損掉出1顆備胎。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」分享1段53秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於國道五號雪山隧道內，有駕駛與女友人開車行駛在雪山隧道內，然而，前方車輛紛紛閃起煞車燈，以及亮起雙黃燈，於是他也趕緊減速，與前車保持安全距離。

不料，他看見，隔壁車道1輛白色轎車「直直往前衝」，也未看見亮起煞車燈，他便脫口而出「靠X，我怎麼覺得它會撞上去」，正當他講完不到1秒的時間，鄰車才亮起煞車燈但為時已晚，便聽到「蹦一聲」，而副駕駛座的女友人也尖叫不已；而追撞的車輛，車頭引擎蓋板金翹起，地上也可見噴出的碎片，被撞的前車，其掛在底盤的備胎被撞落，後車門板金後損，被撞之後也減速停了下來。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「來！給這位答對的來賓掌聲鼓勵，進行下一關終極對決」、「我怎麼覺得他會撞上去，過了3秒靠X」、「居然是預言家」、「前面那台備胎掉下來，後車全責了。過年要發財，一本賠不完」、「直線也能撞車，駕照怎麼來的？」。