台灣高鐵左營基地第二車輛檢修廠完工示意圖。（台灣高鐵公司提供／蔡亞樺台北傳真）

台灣高鐵左營基地第二車輛檢修廠動土典禮，由高雄市副市長林欽榮（右四）、台灣高鐵公司董事長江耀宗（左四）、台灣世曦董事長施義芳（左三）、宏昇營造董事長郭倍宏（左二）等人共同主持。（台灣高鐵公司提供／蔡亞樺台北傳真）

台灣高鐵公司採購12組新世代列車，2026年起運抵台灣，高鐵公司規畫在左營基地新建「第二車輛檢修廠」，工程經費約51億元，由台灣世曦設計監造、宏昇營造興建，高鐵公司董事長江耀宗及高雄市副市長林欽榮於今（22）日主持動土典禮，完成後，列車維修能量將提升超過2成。

高鐵公司指出，左營基地「第二車輛檢修廠」全長350公尺、寬42.1公尺、高度24公尺，總面積達2.4萬平方公尺，配置有6股檢修軌，廠區依據2023年最新頒布的耐震技術規範並採鋼結構設計，執行未來全車隊列車所需日檢、月檢與車輛清洗作業。

高鐵公司表示，高鐵列車維修能量上限未來將從現行約38組提升至47組，最大駐車組數則由現行44組擴增至50組。「第二車輛檢修廠」已取得綠建築合格級證書，將大量採用低碳的建材與設備，屋頂廣設太陽能板、配備廢水回收再利用等環保裝置，完工後將是台灣高鐵公司第一棟擁有綠建築認證的基地。

台灣高鐵2023年5月與日立東芝聯盟（HTSC）簽訂新世代列車組採購契約，共計採購12組（144節車廂）新世代列車，採購金額約285億元。高鐵公司表示，新世代列車參考日本新幹線最新N700S車種所提出的列車，將有效提升運能，預計2026年起陸續運抵台灣、2027年投入營運。