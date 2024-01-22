嘉義科學園區也是台積電評估設廠地點之一。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

針對台積電可能在嘉義縣設廠，嘉義縣長翁章梁表示竭誠歡迎，如果台積電真的選中嘉義，會由他個人擔任召集人，在嘉義縣政府組織單一對口單位，全力協助設廠相關事宜。

翁章梁說，我們歡迎所有先進大廠、大企業來嘉義投資，嘉義整個土地提供或者是水的提供，未來會設海水淡化場，嘉義縣轉型農工大縣的條件都很優秀，歡迎來企業來投資、創造就業機會。

翁章梁說，針對報載台積電可能來嘉義，我們竭誠歡迎，如果台積電真的選中嘉義，會由我個人擔任召集人，在嘉義縣政府組織單一對口單位，全力協助設廠相關事宜。

翁章梁表示，設廠相關的土地面積、水電部分細節是由南科管理局主責，這部分站在地方政府立場，就是全力配合，而水電問題，投資的大廠都比我們還要關心，政府有能力、想辦法解決，大廠才願意到嘉義來。

翁章梁也提到，嘉義縣擁有7400多公頃台糖地，現在整個工業區發展，6大產業園區大約用了1000多公頃，還有相當龐大的台糖地可以配合轉型使用，土地在嘉義相對來講，不會有抗爭的問題，是比較方便。