國民黨第十一屆新科立委座談會。(取自直播)

國民黨立院龍頭之爭 「韓江配」正式底定？

國民黨中央委員會政策委員會今（22）日舉辦「國民黨第十一屆新科立委座談會」，黨主席朱立倫表示，現場呼聲最大「給我一個院長韓國瑜」，這是大家共同心聲，當然尊重大家，希望讓我們的黨能夠凝聚跟團結。

朱立倫說，民意才是最重要的，選後民眾希望看到，絕對不是朝野之間為了位置互爭，而是接下來所需要的改革法案是否能夠一一完成，作為國會最大黨國民黨，一定要一項項完成，國會本身的改革無庸置疑，也是我們多年主張，過去狗吠火車，現在就以國會最大黨力量來推出，也歡迎民眾黨一起團結，過去八年不公不義事情很多，都要靠國民黨成為重要發動機，以前立委王鴻薇再怎麼講，民進黨就是不公開，現在有54位的黨團力量，號召所有正義人士，還給人民公道。

今天的談話會，朱立倫談到，大家關心正副院長的事情、黨團選舉，大家一定是清清白白、實實在在，團結一致，絕對不容許任何金錢或權利交換，再次呼籲賴清德主席，民進黨若再動用任何權力交換，你就是要搞爛台灣的民主政治，未來會成為國際笑話。

朱立倫強調，實實在在、團進團出，什麼事情都可以溝通解決，也要特別謝謝韓國瑜委員，這段期間，擔任不分區第一名之後在各地輔選，大家都對他都非常肯定，現場呼聲最大，都是「給我一個院長韓國瑜」，這是大家共同心聲，當然尊重大家，希望讓我們的黨能夠凝聚跟團結，真正目標是迎接新國會，不是只有2月1日的挑戰，很清楚接下來每一天的挑戰。