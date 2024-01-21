晶圓代工龍頭台積電18日的法說會堪稱是全球半導體最重要的一場法說會！總裁魏哲家強調看好半導體產業將自谷底復甦，帶動上周五美國與亞洲半導體股市市值暴增。但是有網友卻質疑，大型企業往往都會發展「副業」，可是像台積電這樣市值名列全球前10大的企業，為何只押注半導體？

有網友在PTT股票版以「為什麼台積電只重押半導體？」為題，列舉像是YAMAHA，不但做機車，又作樂器、喇叭；SONY則是有耳機，又有手機、保險；三星則是有電子、家電、保險、銀行；三菱不但有銀行，還有重工、汽車、金屬，顯示企業成長之後都會出資發展副業。

原PO質疑，為何台積電到目前為止都只押注半導體，而不去「開銀行、保險、不動產」，來好好擴張自身版圖，「提供更多元性的就業機會，讓大家都以在台積電上班為榮」，認為台積電沒有做到這種「基本的社會責任」。

但是他的PO文一出立刻引來網友狂轟，「聽你的就是真的gg」、「本業就很強了，不要發廢文」、「如果你是第一名，何要去學其他的東西」、「台積又不是商社，專業半導體工廠，光做好本業就不容易了」、「一個企業如果本業不顧，跑去做人人都可做的副業，對股東的責任都沒有，還談什麼狗屁社會責任」。

還有網友指出，「日商韓商這種財閥型的才會這樣變雜貨店吧」、「台積電除了太陽能和記憶體，最大的副業應該是扶持相關產業鏈，不過都集中在半導體業，和三星那種除了半導體外，還插足金融、保險、製藥等非相關產業的財閥式經營理念不同。如果說三星是練了一萬種招式，台積電就是把同一招苦練一萬次」、「看韓國人對三星如何愛恨交加，會慶幸台積專注半導體」、「三星也只有半導體比較賺錢，韓國重壓多業種的財閥獲利都很爛」、「你看三星賠多慘」。