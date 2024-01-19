外資今（19）日買超台積電112,455張，如果以均價621元計算，外資砸了698億元新台幣，創歷史次高紀錄。網友對此評論，「那誰賣的？」「外資到底看到了啥？」「吵半天還不如台積一個法說會」！

在台積電（2330）發威狂噴逾6%帶動下，台股今（19日）飆漲453.52 點（或 2.63%），收在17681.52點。今日外資認錯回補 801.69 億元，寫下史上第二大紀錄，終結連4天賣超，三大法人合計買超金額847.9億元。

根據證交所公告，外資買超台積電112,455張，台積電今收盤價626元，如果以收盤價計算，外資買超台積電703億元新台幣；如果以均價621元計算，外資也砸了698億元新台幣，創歷史次高紀錄。史上最高紀錄為2005年台積電原始股東荷蘭飛利浦公司與子公司台灣飛利浦公司之間的持股轉讓1,201億元。

網友對此評論，「那誰賣的？」「買成這樣好可怕」、「之前說的外資覺得台灣的地緣政治動盪？」「巴菲特？」「吵半天還不如台積一個法說會」、「大學長們把握這次機會離營阿」、「外資到底看到了啥？」「地緣沒問題了？」「11萬張是誰倒出來的？」、「見證歷史」！

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