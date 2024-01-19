日盛投信台股投資研究團隊表示，雖然Fed官員表達出今年第三季前不易降息看法，根據芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch Tool統計，3月降息的機率持平於57%，然台灣半導體龍頭廠強勁的營運展望為AI前景挹注信心，1月18日科技股領漲帶動美股四大指數反彈收紅，市場風險情緒改善。台股短線跌幅已大，日KD指標已達低檔嚴重超賣區，指數跌深就是最大利多，加上近期成交量縮，後市回穩機率大升，績優股產生難得的介入時點，台股季線有機會形成強而有力的支撐。

日盛投信台股投資研究團隊指出，今年半導體產品出貨有望恢復到年增長軌道上，推升整體產值轉為正成長，上升循環再度開啟，各題材產業將重新開始輪流表態。

隨著COWOS產能開出，AI商機延燒，AI伺服器有機會在今年大量出貨，2023~2024年進入高成長，分別年增42%、80%，AI伺服器出貨量將持續攀升，並可大幅提升關鍵零組件內涵價值。此外，根據SEMI統計，3Q23全球半導體矽晶圓出貨面積呈現季衰退與年衰退，但2024 年在AI、HPC、車用及工業用市場需求帶動之下，預期2025年出貨面積將創下新高。矽晶圓廠商預估這波景氣循環的谷底落在4Q23~1Q24，2H24年的市況將明顯好轉，長期成長動能無虞。