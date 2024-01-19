台中市1名正值壯年的劉姓男子，不循正常管道賺錢，從2017年開始行竊，屢遭查獲判刑，去年5月劉男又竊取機車上的手機支架，遭台中地院判3月徒刑，劉男以「判決過重」提起上訴，理由竟是「不服惡意加重」，二審法官認為，劉男上訴書狀空泛，缺乏實際論述內容，顯屬無具體理由，也違背法律程式，駁回其上訴。

台中地院判決指出，劉姓男子在去年（2023）5月24日下午4點54分，行經台中市一處停車格，見李男所有重機車，龍頭左側裝有價值1500元手機支架，徒手將其拔取，遭轄區第一分局查獲。

法官審酌李男2017年因竊盜遭判3月徒刑，2023年1月竊取手機支架、2023年竊取電動滑板車，分別被判拘役40日及有期徒刑4月，慮及劉男遭法院判刑後，猶一再從事竊盜犯行，顯然是國家法令為無物，判處有期徒刑3月。

李男不服判決提出上訴，法官認劉男在法定期間內具狀提起上訴，並載明上訴部分為「判決過重」、理由為「不服惡意加重」，其上訴書狀僅有空泛之指摘，缺乏實際之論述內容，顯屬無具體理由。被告提起上訴之理由既非具體，即係違背法律上之程式，爰不經言詞辯論，逕行判決駁回其上訴。