南韓女團Apink主唱鄭恩地，擁有出眾唱功，也活躍於影視圈，率性瀟灑的個性，吸引不少死忠粉絲追捧，不過近年卻遭瘋狂粉絲騷擾，並嚴重影響她的生活，因此經紀公司只能提告，今（18日）判決結果出爐，網友痛批「罰得太輕」。

據韓媒報導，趙女自2020年3月開始騷擾鄭恩地，透過官方社群和粉絲互動平台等，傳送544次封私訊，內容大多是「請讓我成為妳的管家，妳的伴侶」等類似訊息。

此外，從事外送業的趙女，還騎機車跟蹤鄭恩地從首爾KBS大樓至江南的髮廊，隔年又到鄭恩地居住的大樓玄關潛伏，遭警方逮捕。雖然在經紀公司提醒下，趙女承諾不會再傳訊息，但過沒多久又故技重施，鄭恩地不堪其擾，公司只好提告。

而趙女出庭時否認犯行，法官認為她已造成被害人精神不安和痛苦，但卻不見反省，因此判她1年有期徒刑、緩刑2年，加10萬韓元（約2600元台幣）罰金和120小時社會服務，據悉，趙女接獲判決後立即上訴，網友得知後都超傻眼，痛批「罰得太輕」。

鄭恩地2021年12月停止粉絲付費交流平台，無奈表示本覺得是可以和粉絲自在交流的平台，所以很認真經營，但卻讓有些人過度投入並影響正常生活，讓她承受很大壓力，因此決定中斷使用。