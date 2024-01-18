大陸人氣女神迪麗熱巴擁有精緻美貌和火辣身材，加上自然不做作個性，圈粉無數，近日她和秦嵐、辛芷蕾、秦海璐等人參與旅遊綜藝《花兒與少年》第5季，幾人在節目中的互動經常引起熱議，而在最新一期中，迪麗熱巴一次提兩個行李箱下樓的畫面，震驚辛芷蕾。

一開始迪麗熱巴幫忙秦嵐把一個行李箱扛下樓，之後她回到房間後，自己一個人把兩個大行李箱提下樓，自誇「我一手拿一個，我服了我自己」，此舉讓站在一旁的辛芷蕾都看呆了，震驚直呼「迪麗熱巴你吃了菠菜了，我剛才一個就挪了5分鐘」，秦嵐也誇「她就是個女漢子」，辛芷蕾秒回「她不是女漢子，她是女超人」。

影片曝光後，網友也紛紛留言表示「真實不做作的大美女確實招人稀罕」、「這麼瘦的人，沒想到力氣這麼大」、「大美女真的是能吃苦一點都不矯情，更愛了」、「不做作，沒有明星包袱」、「這也太美了太有魅力」。

其實，迪麗熱巴雖然外表看起來軟萌、嬌弱，但之前在綜藝節目《奔跑吧》經常展現超乎尋常的「怪力」，譬如一肩扛起190公分男人，或是跟女保安掰手腕秒贏等，讓人見識到她不同外表的真實面貌。