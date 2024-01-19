●台積電ADR表現凌厲大漲近10%，美國投資公司Baird認為，台積電最新財報激勵美股表現。同時，這份財報對半導體以及人工智慧AI未來的方向有很多積極性的啟發，故相關類股大多上漲。

●IG以及臉書母公司Meta暗示，將在人工智慧AI晶片上投資好幾10億美元。據悉，Meta將進行大型電腦基建，今年底前，計畫採購35萬個由NVIDIA所生產的AI晶片，型號為H100。分析師預估，H100每單位售價在2.5萬至3萬美元，但目前被炒到4萬美元以上。若以最低2.5萬美元計算，Meta說的35萬個H100，少說也要砸90億美元。

●根據了解，特斯拉已從2023下半年開始採購兩家中國大陸二線電池公司所生產的電池零組件，然後再運往美國德州工廠製造成4680電池。至於特斯拉另個電池供應商日本的Panasonic，可能要等到2024下半年才可投產4680電池。

●為了降低成本，亞馬遜證實正在裁員，以Buy with Prime部門為主，但影響的員工數量少於5%。Buy with Prime是亞馬遜的一項服務項目，可讓線上商店與Prime會員一樣，提供兩天送貨優惠。