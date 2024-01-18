台積電今（18）日公布2023年第四季財務報告，合併營收約新台幣6,255億3千萬元，稅後純益約新台幣2,387億1千萬元，每股盈餘為新台幣9.21元（折合美國存託憑證每單位為1.44美元）。台積電全年獲利約9791.71億，換算每天賺逾26億，全年EPS為32.34元。

與去年同期相較，2023年第四季營收大致持平，然稅後純益與每股盈餘皆減少了19.3%。與前一季相較，2023年第四季營收增加了14.4%，稅後純益則增加了13.1%。以上財務數字皆為合併財務報表數字，且係依照金管會認可之國際財務報導準則（TIFRS）所編製。

若以美金計算，2023年第四季營收為196億2千萬元，較去年同期減少了1.5%，較前一季則增加了13.6%。2023年第四季毛利率為53.0%，營業利益率為41.6%，稅後純益率則為38.2%。

3奈米製程出貨佔台積公司2023年第四季晶圓銷售金額的15%，5奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的35%；7奈米製程出貨則佔全季晶圓銷售金額的17%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的67%。