台積電（2330）法說會利多報不停，去年全年每股稅後純益（EPS）32.34元締造次高，並預估全年美元營收重返成長，年增21％～25％，台積電ADR盤前大展多頭氣焰，飆漲逾7％突破110美元大關，溢價差上升至約18％，台指期夜盤亦受利多激勵，盤中大漲129點，一舉飛越17,300點、17,400點大關，暫報17,411點。

台積電看好未來幾年由AI驅動的高效能運算（HPC）營收年複合成長率將達50％，法說會結束後，台積電ADR 18日搶先反應利多，盤前股價大漲超過7％，最高價衝破111美元，也助攻台指期夜盤走強，飆漲逾百點，率先衝破17,400點大關，期現貨正價差逾180點。

觀察期交所內的商品交易情況，也普遍有不俗表現，小臺指期勁揚125點、電子期貨上漲10.5點、小電子期上漲10.7點、半導體30期貨上漲42點、台灣50 ETF也上漲1.5點。

而國外指數期貨部分，連接美股四大指數的期貨商品則是漲跌互見，美國道瓊期貨下跌57點，美國標普500期貨、那斯達克100指數期貨、美國費城半導體期貨上漲26點、131點及60點，英國富時100期貨也反彈31點，報7,454點；商品期貨方面，黃金US期小漲0.4點、台幣黃金期下跌17.5點、布蘭特原油期貨下跌21.5點，成交價暫報2,443.5點。

元富期貨分析，受到地緣政治風險、加上紅海危機升溫影響，全球股市2024年開局不佳，台指18日試圖挑戰季線無奈卻得而復失，終場以紅K棒留長上影線作收，所幸並未再跌破17日低點，研判短線將有高機率維持在季線附近多空交戰。