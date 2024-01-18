累計台積電2023年自結合併營收2.16兆元、年減4.5％，營業利益9214.66億元、年減17.8％，歸屬母公司稅後淨利8384.98億元、年減17.5％，每股盈餘32.34元，均創歷史次高。毛利率54.36％、營益率42.63％，較前年新高下滑、仍雙創歷史次高。

台積電去年第四季自結合併營收6255.29億元，季增2％、年減0.0005％，仍創歷史次高，營業利益2602.05億元，季減16.2％、年減19.9％，為歷史第四高。歸屬母公司稅後淨利2387.12億元，15％、年減19.3％，每股盈餘（EPS）9.21元，雙創歷史第三高。

台積電先前法說時預期，去年第四季合併營收介於188～196億美元，推算中位數約6144億元，季增12.4％、年減1.8％，實際表現達財測高標，優於市場預期。毛利率則預期降至51.5～53.5％、營益率則降至38～40％，實際表現前者符合預期、後者則優於預期。

台積電表示，去年第四季3奈米出貨占晶圓銷售金額15％、5奈米製程占35％，7奈米製程占為17％，整體7奈米以下的先進製程營收占比達67％。全年3奈米製程出貨營收占比6％，5奈米及7奈米分占33％、19％，整體先進製程營收占比58％，高於前年53％。