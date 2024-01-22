北市大同區民權西路發生公車緊急煞車，造成車上乘客瞬間倒成一片，7人擦挫傷送醫，所幸都有輕傷，釀禍的則是一台計程車，遭後方機車追撞，司機在快車道突然開啟駕駛座車門，左側正好是公車專用道，公車駕駛反應不及急剎釀禍，警方依道路交通安全規則，開啟車門不當致人受傷，對計程車司機開出1200元以上3600以下罰單。

警方表示，28歲朱姓機車騎士，22日上午8時41分，行經民權西路西往東方向，不慎輕碰前方的計程車後保桿，65歲任姓運將聽到聲音，開車門下車查看，卻因心急未注意後方來車，正巧一輛載滿乘客的803公車正要駛入民權西路捷運的公車站，64歲陳姓公車司機立刻緊急煞車，避免車頭撞擊運將，部分乘客正要刷卡下車的民眾，重心不穩，往前傾倒，7人受傷送醫。

警方表示，公車乘客受傷的肇事主因是計程車司機開啟車門，至於機車騎士撞擊前車，肇責在騎士，但計程車司機造成7人受傷，遠比後保險桿損傷賠償嚴重，警方呼籲，依據道路交通安全規則第112條第5項規定：「汽車臨時停車或停車，汽車駕駛人或乘客開啟或關閉車門時，應遵守相關規定規定，應注意行人、其他車輛，並讓其先行、確認安全無虞後，再將車門開啟至可供出入幅度，迅速下車並關上車門。」