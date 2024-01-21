新北市萬里區萬里隧道往基隆方向，今天（21日）晚間9時許，發生一起嚴重車禍，消防局接獲報案，現場一名林姓女乘客（47歲）臉部重創，倒臥在車道上，救護車到達時女乘客已無呼吸脈搏，而當時騎車的林姓男騎士（18歲）輕傷無大礙，救護人員立即CPR搶救後，將女乘客送往金山台大醫院救治，到到院後仍因傷重不治，至於整起車禍發生原因，還有待轄區警方調查釐清中。

車禍現場地上留有女乘客的血跡。（翻攝畫面）

據了解，當時18歲的男性騎士，載著47歲的女乘客，行經萬里隧道往基隆方向時，不明原因突然車輛發生自摔，導致女乘客臉部著地，當場失去生命跡象，當時很多開車的駕駛經過，紛紛停車下來幫忙警戒跟報警。

警方表示，初步了解這起車禍是一起雙載機車自摔案件，女乘客送達醫院後傷重不治，男騎士輕傷無大礙，根據男騎士表示，騎車到一半突然擦撞旁邊人行道自摔，目前警方已經著手調閱監視器，詳細車禍原因還有待調查釐清。