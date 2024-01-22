新北市永和區1名楊姓女子向《中時新聞網》投訴表示，她父親的機車停在樓下，從2022年開始，陸續遭人持利刃破壞，不僅將輪胎刺破，還將椅墊割破，為此特地去安裝監視器，2022年10月即2023年4月都錄到犯案過程，並向警方報案，但警方卻遲遲抓不到人，21日犯嫌再次犯案，因此向警方報案後向媒體投訴，沒想到隔天警方就鎖定犯嫌，實在令人不解。

轄區永和分局表示，楊女（20日）晚間22時許，返家後將機車停於事發地，21日早上發現車輛被毀損，機車的輪胎跟坐墊遭利器破壞，警方受理報案後，調閱現場及周邊監視器，鎖定涉案犯嫌身分為48歲林姓男子，惟林嫌於住處拒不開門，警方已製發通知書傳喚林嫌到案說明，如拒不到案將聲請拘票拘提。

警方調查，警方訪查附近住戶表示，林嫌疑與該址前住戶發生糾紛，雖與渠發生糾紛之住戶已搬離，林嫌仍持續毀損附近機車坐墊報復。