「望子成龍 望女成鳳」是天下父母心，而教育對於小孩的發展影響重大，因此買房時應注重學區風氣，選擇優良的明星學區宅，不僅能為小孩建立優良人脈，房屋更能夠保值抗通膨，優勢條件讓學區宅立於不敗之地。

「雲頂」坐落於惠文明星學區，採美式風格教育，外語師資豐富的惠文國小受到不少家長青睞，另外，國中到高中惠文完全中學，重視雙語發展以及國際交流，成為炙手可熱之地。

此外，眾多家長看準明星學區宅擁有保值抗通膨優勢，台中七期更是菁英份子聚集之地，為擁有入學資格，提前卡位學區情況熱烈；為下一代建立未來人脈之餘，也提供適性發展的優質環境。

「雲頂」座落於惠文明星學區，惠文國小因美式風格、外語師資豐富受到不少家長青睞。圖為惠文國小。（業者提供）

「雲頂」選址別出心裁，位於西屯七期，並與市政路、惠文路、政和路為鄰，呈現絕佳的三面臨路，且正對市政府和市議會，坐擁良好景觀及寬敞空間，讓不少人嚮往，凸顯角地在區域中的不凡優勢。

其中，「雲頂」基地面對60米寬的市政路及林蔭大道，建案正對公一之三公園，並與夏綠地公園、府會園道為鄰，呈現出城市中難得的十字廊道綠意。周圍綠地公園多，不僅享有優良的休憩空間，居民更能夠好好散步、放鬆心情，漫步於城市綠洲環境。

台中七期重劃區，不僅是商業發展重點區域，且區域內公園綠地多，居住享有優良的休憩空間。圖為公一之三公園。（業者提供）

另外，台中烏日高鐵未來將規劃台中最大的24小時娛樂購物中心，包含文化、藝術、親子教育、娛樂相關設施，為周圍居民帶來便利的生活機能，預計2026年完工，雲頂可透過捷運便捷抵達，不錯過城市的最新發展。「雲頂」禮聘國際豪宅大師玫格設計團隊，建案注重細節展現，由外而內不管是在外觀、燈光、景觀、公設等等，皆用高標準看待；規劃獨具特色的品味公設。

此外，「雲頂」建物外觀設計別出心裁，樓高達36層並搭配美學曲線，創造摩天新地標，規劃23至37坪2至3房精緻小豪宅舒適空間；不管是在晴朗午後，亦或是在夜景公園燈光照映下，皆能呈現建物與城市交融後的絕美意象，彰顯建案「天之驕址」不凡姿態，成為七期閃耀之星。

「雲頂」基本資料

住宅規劃：2~3房（3樓辦公室，4-36樓住家）

洽詢電話：04-2252-7555