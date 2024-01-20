被譽為「性感女神」的舒淇近來釋出拜年裝扮，身穿紅色喜氣的斜紋軟呢大衣搭洋裝，搭配玫瑰金色系列的寶格麗（BVLGARI）珠寶、腕表和手提包，傳遞新春的祝福，其中今年新款的年節限定款BULGARI BULGARI 項鍊，在吊墜上鑲嵌一顆方型紅寶石，為年節更添喜氣。

舒淇身穿喜氣紅色的拜年裝，手拎寶格麗Serpenti Forever手提包。（BVLGARI提供）

不同於其他性感女星，舒淇的性感既隨興、幽默又慵懶，不僅深受男性粉絲喜愛，也贏得女性粉絲的歡迎，今年舒淇依往例為寶格麗拍攝春節形象照，她選擇佩戴最新款的BULGARI BULGARI系列項鍊，經典雙LOGO鐫刻於圓形吊墜上，「圓」有圓滿之意，又有紅寶石的神秘力量加持，妝點節日氣氛。

寶格麗Serpenti Forever手提包。（BVLGARI提供）

舒淇佩戴的Serpenti Seduttori精鋼與玫瑰金鑲鑽腕表，是製表工藝與珠寶美學的完美結合，輝映舒淇動人的女性魅力，獻上賀歲的祝福。寶格麗為年節推出的Serpenti Forever手提包，喜氣又不落俗套的石榴石紅色水蛇皮，包上裝飾黃銅蛇頭釦環飾，融入皇家紅寶石色琺瑯。

寶格麗年節限定BULGARI BULGARI系列項鍊，鑲有方形紅寶石。（BVLGARI提供）