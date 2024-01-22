警方在現場查扣游南行兇的木質球棒。（民眾提供／王煌忠台中傳真）

台中市22日晚間驚傳兇殺命案！第三分局獲報，台中市東區1處民宅內，游姓男子頭部遭球棒重擊，經送醫搶救不治，警方趕赴現場，發現行兇者竟是死者胞弟，立即將其逮捕，初步了解，兇嫌因不滿哥哥長期啃老，雙方爆發糾紛，弟弟即失控持球棒攻擊哥哥頭部，不慎釀成悲劇。

這起人倫悲劇發生在今晚8點多，警方接獲報案指稱，東區天乙街發生民眾糾紛案件，立即調派線上警力馳赴現場，到場時發現48歲游姓男子頭部遭異物重擊，由救護車緊急送醫搶救，，警方在現場逮捕涉嫌行凶的45歲游姓男子。

據目擊民眾表示，死者與兇嫌為兄弟關係，弟弟不滿哥哥長期向家裡要錢，漸生嫌隙，晚間兄弟又因金錢問題發生糾紛，弟弟一言不合即持球棒攻擊哥哥，造成哥哥頭部遭受重擊鈍挫傷，現場即無呼吸心跳，雖經救護人員送往部立台中醫院急救，仍在晚間9點07分宣告不治。

警方到場後立即將涉案之游男以現行犯逮捕，並帶回釐清相關案情，暫時依過失致死罪嫌偵辦，23日將報請檢察官相驗，釐清游男確切死因。