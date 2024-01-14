警方查扣龍嫌砸車用的球棒。（新北市新莊警分局提供／呂健豪新北傳真）

新北市新莊區今（14）日發生砸車事件，警方調查後發現，嫌犯龍姓男子（29歲），因先前代墊同事彭姓男子修車費用，但事後同事不願償還，讓龍男心生不滿，今日見彭男駕駛貨車，變憤而持球棒敲擊車窗，導致車窗碎裂，警方後續通知龍男到案，雖彭男不願提告，但仍要求龍男賠償6000元修車費用，警方也依《社會秩序維護法》將龍男函送。

警方表示，今日下午1時許，發現民眾在臉書社團貼文，稱新莊龍安路、光明路口有瓦斯貨車疑似遭到槍擊，警方立即前往調查，經調閱監視器後，發現是1名男子持球棒砸毀貨車的擋風玻璃後，騎機車離去。

警方循線查出龍男身份，並通知車主彭男釐清案情，得知2人均為瓦斯行員工，為同事關係，先前龍嫌替彭男代墊3000元修車費用，但事後彭男卻不願償還，導致龍嫌心生不滿，而今日恰巧碰見彭男駕駛貨車，因此憤而持球棒砸車。

警方製作筆錄後，彭男表示不願提出毀損告訴，但要求龍男賠償汽車玻璃的維修費用6000元，另外警方查扣作案用的球棒，並主動依社維法將龍男函送法辦。