駕駛注意！國1五股轉接道「小貨車側翻」 南下回堵5公里 15:472024/01/17 中時新聞網 劉詠韻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 現場畫面。（圖 / 截至高速公路1968） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 駕駛請小心！國道1號南下35公里、五股轉接道今（17）日下午2時55分，現場一輛自小客車與小貨車為不明原因發生追撞，佔用內2線，造成後方車流回堵5公里，警消稍早前已獲報趕抵，至於詳細肇事原因則仍待進一步調查釐清。 「瑞典坦克」自撞國道護欄 駕駛下車查看遭後車撞飛死亡 新北徵890名儲備清潔隊員 新增保障類組2族群受惠 女開iRent追撞左轉蛋車 千顆雞蛋破滿地！好可惜 #駕駛 #轉接 #小貨車 #佔用 #車流回堵 也許您會感興趣 推薦閱讀 道路駕駛教學員逼車！ 教練硬拉方向盤：機車會閃到路肩 18:072024/01/16 生活 投票日也放閃 游淑慧笑稱「御用駕駛」載她來投票 14:102024/01/13 政治 國3大溪大貨車追撞2人送醫 後方狂堵5公里 06:492024/01/17 社會 悲劇！女子回老家探望長輩 意外開車將外婆撞死 22:222024/01/17 社會 國道變換車道連撞2車 車體「烏龜翻」駕駛這動作脫困保1命 17:382024/01/15 社會 BMW撞破3樓圍牆玻璃「從天而降」 4輪朝天駕駛險喪命 16:382024/01/14 社會 酒測超標挨罰3.75萬 駕駛提這當證據！當庭「實測」結局大逆轉 12:002024/01/13 社會 高雄離奇自撞車禍 駕駛身亡 女乘客驚嚇意識清醒 09:222024/01/15 社會 遊覽車駕駛擦撞護欄 轎車遭波及「車頭全毀」2人送醫 13:332024/01/14 社會 聯結車司機遭國道警攔查 拒說明貨物及過磅…結果慘了 16:242024/01/16 社會 3車連環撞1人傷 駕駛做完筆錄趕投票喊：這票太重要 13:542024/01/13 社會 國道2號東向9公里火燒車 駕駛急靠路肩順利逃生 07:482024/01/12 社會 新系候選人宣傳車撞死人 駕駛遭爆黑歷史 00:012024/01/12 政治 駕駛找車位突昏迷車輛失控碰撞 遇警員與熱心民眾接力救1命 13:002024/01/12 社會 貨車撞6車 駕駛夾困車內警消協助脫困 16:542024/01/16 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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