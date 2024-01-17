駕駛請小心！國道1號南下35公里、五股轉接道今（17）日下午2時55分，現場一輛自小客車與小貨車為不明原因發生追撞，佔用內2線，造成後方車流回堵5公里，警消稍早前已獲報趕抵，至於詳細肇事原因則仍待進一步調查釐清。