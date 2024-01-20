美國加州聖克拉拉日前發生一起駭人聽聞的兇殺案，一名Google工程師涉嫌對妻子施暴、痛毆致死，由於兩人都是北京清華大學畢業的高材生，消息曝光震驚當地華人社會。至於兇嫌犯案的動機，仍有待進一步調查。

「舊金山標準報」引述檢方和警方說法，來自中國的27歲軟體工程師陳立人（Liren Chen，音譯）在聖克拉拉（Santa Clara）家中，對妻子于璇宜（Xuanyi Yu）施行暴力，反覆毆打其頭部，最後造成妻子死亡。

根據法庭文件，警方周二（16日）上午前往兩人住家進行福利檢查，卻看到陳立人跪在地上，高舉著雙手目光呆滯，身上布滿血跡。警員隨後進入屋內逮捕陳立人，並在臥室地板上發現于璇宜的屍體，頭上有遭到鈍器重擊的痕跡，整個房間的牆壁、地面和門板都濺滿鮮血。

員警說，「陳男的右手腫脹發紫，雙腿和雙手、衣服上都有血跡」。當被問到為什麼受傷時，陳男表示「我打了我太太」，並告知事件發生在前一天。

根據求職網站領英（Linkedin）上的資料，陳男與妻子都是Google軟體工程師，曾就讀北京的清華大學和加州大學聖地牙哥分校。兩人去（2023）年4月才在加州當地買下一間約200萬美元的房子，不到一年就發生悲劇。

《旧金山标准报》：谷歌工程师在家殴打妻子致死，卧室内血迹斑斑。



警方在法庭记录中称，27岁的陈立仁 (Liren Chen) 在位于圣塔克拉拉 (Santa Clara) 的 Valley Way 的家内，多次用拳猛击妻子头部。



虽然陈的妻子姓名在文件中未透露，但产权记录显示，陈与 Xuanyi Yu 为夫妇，共同拥有 714 Valley… pic.twitter.com/8LBL9RFcIl — 美国攻略（灯塔国） (@dengtaguo) January 20, 2024

據了解，陳立人目前正在醫院等待法庭聽證，未來若遭到定罪，將面臨無法假釋的終身監禁刑責。

這起事件震驚當地華人社會，甚至一度傳出陳男殺妻後輕生，而犯案動機與裁員有關的不實消息，皆遭到警方否認。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。