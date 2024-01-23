彰化市23日早上有民眾呼朋友引伴，享用羊肉爐大餐對抗寒流。（孫英哲攝）

寒流來襲，起床後迎戰低溫，熱騰騰美食是許多人的首選。彰化知名的羊肉湯、羊肉爐及手工丸子湯等攤位，上午都湧進許多民眾，讓業者忙得不亦樂乎。開心喝著羊肉湯的民眾說，最愛天冷的早上吃羊肉湯，熱湯下肚，驅走所有寒意，全身上下都暖了起來。

今天天氣冷颼颼，還下雨，彰化的羊肉湯店一早就有許多顧客報到，有人自己單獨來，點了1盤麵線加1碗羊肉湯，滿足地享用熱呼呼的早餐時光；也有不少民眾呼朋引伴叫了1鍋羊肉爐，點了整桌菜，來頓寒流專屬的限定版羊肉爐早午餐。

「幾碗熱湯下肚，就準備脫外套了，又好吃，又補，很過癮！」民眾表示，要對抗寒流，早上就是要先喝碗羊肉湯暖暖胃，多喝個幾碗後，身體也跟著溫暖起來。

鹿港鎮知名的手工丸子湯及水晶餃等小吃攤位，上午也是人潮滿滿，其中手工丸子湯是擁有90幾年歷史的老攤位，湯頭清甜，整碗湯裡有手工丸子、肉皮、肉片等豐富配料，吃起來超過癮；水晶餃也是許多遊客到鹿港必吃小吃，天寒地凍下，最適合來顆熱騰騰的水晶餃。

除了食補抗寒，彰化基督教醫院急診主治醫師林哲仰指出，強勁寒流過境，家中如有年紀較大的長者或幼童，應注意他們的保暖，尤其是在起床後，一定要注意頭部的保暖，不要太快離開被窩，先把衣物穿暖後，再下床，室內室外溫差大，出門前要先確定室外溫度，適時添加衣物。

他表示，如果長者有一些頭痛等症狀，或有一些與高血壓相關的症狀等，應速就醫。幼童相較於成人較為脆弱，尤其是年紀太小的幼童無法精確描述自身狀況，大人要注意小孩的活動力、四肢保暖及穿著等。

此外，這兩天有民眾要去追雪，要特別注意保暖，要圍圍巾、戴保暖帽，不要忽略手部保暖，以避免凍傷。