入冬以來最強寒流來襲，中央氣象署指出，受寒流影響，各地天氣非常寒冷，台北最低溫7.4度。根據雙北消防局統計，從昨22日到今（23日）下午17時止，已接獲15件無呼吸心跳通報，送醫搶救後有5人救回、7人死亡。

中央氣象署指出，受寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率，今天最低溫在苗栗大河4.7度，台北測站也測得7.4度是史上第4低溫，烏來、陽明山等低海拔山區也都下雪。

台北市消防局統計，從22日凌晨0時至23日下午17時止，台北總計有7人OHCA送醫，分別是5男2女，平均年齡在80歲以上，僅有2人經醫師搶救後恢復生命跡象。

新北市消防局統計，從22日凌晨0時至23日下午17時止，新北共有8人OHCA送醫，其中3人救回、2人身亡。

消防局提醒，民眾應注意低溫對健康造成的危害，尤其是心血管疾病患者及老年長輩，一定要做好保暖措施。並注意燃氣熱水器使用安全，防範一氧化碳中毒等措施，打開門窗保持通風，如有發現需要協助之民眾，請撥打市府1999專線，緊急狀況時請撥打119報案電話。