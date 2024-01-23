男童玩迷宮「撞剝落磁磚頭縫6針」 議員曝遊具多項疏失求改善

南投縣議員林儒暘22日邀國發會、顧問公司等單位研議遊具安全改善方案，希望國發會改善。（林儒暘提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣1名8歲男童日前在中興新村兒童公園的迷宮遊玩，不慎撞到迷宮轉角剝落磁磚致頭破血流縫6針，南投縣議員簡千翔、林儒暘先後會同國發會會勘，指出多項遊具缺失，痛斥國發會2019年接管迄今沒檢視遊具安全並改正，要求盡快改善，提供孩子安全遊憩環境。

中興新村兒童公園又稱光華公園，公園裡的鞦韆、沙坑是每個南投囝仔的兒時珍貴回憶，日前有家長帶8歲孩子去公園玩，孩子與同伴玩迷宮時，不慎撞到迷宮轉角剝落磁磚，造成額頭撕裂傷送醫縫了6針，讓家長十分心疼，也暴露兒童公園大部分遊具不合規定，危機四伏，當地民代關切。

幼教業出身的簡千翔23日邀國發會、縣府等單位至兒童公園會勘，指出公園內鞦韆木板坐墊有銳角、多項遊具有凸出的螺絲、遊具舖面安全距離不足，且搖搖馬底下彈簧裸露，恐夾傷兒童的手，而且依《兒童遊戲場設施安全管理規範》，兒童遊戲場每3年得檢視安全一次，不過國發會自2019年接管迄今都沒檢驗。

簡千翔指出中興新村兒童公園多項遊具缺失，如搖搖馬底下彈簧裸露，恐夾傷兒童的手。（楊靜茹攝）

林儒暘要求國發會盡快改善中興新村兒童公園內遊具以符合安全規範。（林儒暘提供／楊靜茹南投傳真）

簡千翔說，他是3個孩子的爸，曾多次帶小孩來兒童樂園，沒想到這裡居然這麼不安全，讓他很痛心，從省府到國發會，這座遊樂場居然都沒檢修過，非常沒有保障，要求國發會落實3年定期檢修，並對受傷的學童落實保險給付。

林儒暘22日也邀國發會、顧問公司等單位討論，研議遊具安全改善方案。林儒暘表示，學童在兒童公園受傷，他第一時間請求國發會將年久失修迷宮封閉，希望國發會盡快改善公園內遊具以符合安全規範，提供孩童舒適安全的遊憩品質。

林儒暘指出，《兒童遊戲場安全規範》2017年修正公布後，南投縣府盤點轄內公立國小、公私立幼兒園及公園遊戲場安全，大部分改善完成，剩埔里鎮長壽公園遊具進行改善符合新法規，另縣立三和游泳池旁的遊樂場設施老舊，縣府已籌措200萬元今年將翻新，他將為兒童遊戲場安全監督把關。

國發會環境維護組長簡力堅承諾，對受傷的學童將啟動保險，給予應有的保障，兒童公園受損遊具將在1個月內完成檢修，後續將與縣府協議執行定期檢修。