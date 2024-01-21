科技業的高薪讓不少人為之嚮往。一位剛碩士畢業、踏入科技業工作的女子近日感嘆，「出社會4個月好迷茫」，雖然薪水不錯，工作內容也堪負荷，不過她卻沒有衝勁，也因此萌生轉職的念頭，不料家人卻把她的求學當成一種投資，要求她若離職得要償還學費，讓她忍不住上網求助，貼文一出引發熱議，許多網友紛紛安慰，其實很少有人能達成興趣、工作相符的狀態，建議她可以下班後尋找自己的志趣。

原PO在Dcard發文表示，她碩士畢業後踏入科技業的AI領域工作，薪水還不錯，工作內容也都還可以負荷，不過由於學生時期的目標只是找到工作，如今她自覺失去了工作的動力，不確定自己為何要在現在的公司工作，只能猜想或許是因為過去的所學都是相關產業，所以她有一份不能離開相關產業的責任感。

讓原PO難過的是，當她想和家人們探討職涯、其他人所學跟工作不同的狀況時，家人們卻把她過去的求學當成一種投資，若原PO決定轉職就是投資失敗，「甚至提到要我還他們支付的學費」，讓原PO覺得家人們只把工程師當成正確的職業選擇，「這讓我感到很受傷」。

對此，許多人紛紛回應，「能完成父母期望，已經很厲害了，大部分人都是這樣的，工作本就很難是興趣，都是當賺錢，再用下班跟放假時間作自己要的事」、「人的工作是享受生活，工作只是副業，我覺得只要有足夠的收入可以讓妳下班後享受就足夠了」、「工作沒辦法感受樂趣的話，就用工作的報酬去投資／興趣／其他專業技能」。