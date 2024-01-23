合歡山追雪不成在管制站前烤肉 不甩警「繼續夯」慘了

入冬最強寒流加上華南雲系移入，全台又濕又冷，各地山區也飄降瑞雪，遊客22日晚間舉家上合歡山追雪，在台14甲線翠峰管制站前邊等開放通行邊在大馬路上烤肉，甚至不甩警方勸導，痛斥警察不通情理，要家人「繼續夯」，被依違反《道交條例》開單罰1200元。

警方指出合歡山區道路入夜後容易結冰，通常傍晚5時至翌日7時進行預警性封閉，呼籲民眾能遵守交管措施。（警方提供／楊靜茹南投傳真）

合歡山22日陸續湧入追雪遊客，武嶺停車場早已停滿車，如願遇到下雪。（警方提供／楊靜茹南投傳真）

合歡山武嶺至合歡山松雪樓路段屬背陽面容易結冰，加上地勢陡巧，建議四輪傳動車加掛雪鏈通行避免「刁車」。（警方提供／楊靜茹南投傳真）

合歡山22日陸續湧入追雪遊客，武嶺停車場早已停滿車，公路局考量合歡山公路會結冰，基於用路人安全，台14線翠峰至大禹嶺段22日傍晚5時至23日8時預警性封閉，未料來不及在管制前上山的民眾在翠峰管制站停車排隊，22日晚間8時許大喇喇在大馬路上擺起桌椅烤肉。

翠峰派出所警員見狀上前勸導，指在道路上擺桌子烤肉的行為已違反《道路交通管理處罰條例

》，未料民眾回說「道路管制不影響通行又沒差」，還嗆警察「不通情理」，態度相當囂張。

仁愛警分局指出，民眾占用道路烤肉、泡茶，經警員勸導不聽，無視公權力，因此依違反《道交條例》第82條，在道路堆積、置放足以妨礙交通之物，開單告發，可處1200元至2400元罰鍰。

警方提醒，合歡山入冬後，台14甲線入夜後路面容易結冰，考量用路人安全，元月起啟動雪季管制措施，視天候及道路狀況，近期通常傍晚5時至翌日7時實施預警性封閉，呼籲民眾能遵守交通管制措施。

公路局指出，台14甲線翠峰(18k)至大禹嶺(41.5k)及台8線大禹嶺(107.5k)至慈恩(130.5k)等路段，入夜至清晨溫度均在冰點以下，23日17時起預警性封閉，翌日7時視天候及道路狀況再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。