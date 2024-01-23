受寒流及華南水氣影響，今天（23日）全台又濕又冷，不少1000公尺以下的區域也難得出現落雪的情況，明天（24日）寒流持續發威，各地都在10度以下，特定區域甚至只剩下5度左右，幸好水氣與今天相比會越來越少，不過民眾若想追雪，則需把握最後的機會。

今晚（23）至明晨（24）是這波冷空氣威力最強的時間點。（圖／ 中央氣象署）

中央氣象署資訊顯示，今晚至明晨溫度再下降，各地低溫都不到10度，中部以北、宜花地區下探7度低溫，近山區、空曠地區甚至會跌到5度左右，白天後北部及宜花地區回升度10度左右，其他地區高溫在16度上下，感受依然偏冷；降雨部分，隨著華南水氣遠離，桃園以南得降雨及高山降雪都會趨緩，剩迎風面的大台北地區及東半部地區降雨仍持續。

氣象署也針對全台發布低溫特報，全台僅嘉義市、高雄市、屏東縣及台東縣等，4縣市為黃色燈號，平地最低溫將下探10度以下，其餘18縣市均為橙色燈號，最低恐出現6度以下低溫，提醒民眾做好保暖準備，避免長時間暴露在寒冷的環境中。

氣象署針對全台發布低溫特報，除嘉義市、高雄市、屏東縣及台東縣等4縣市為黃色燈號，將出現10度以下低溫，其餘縣市均為橙色燈號，恐出現6度以下低溫。（圖／中央氣象署）

周四至周六（25日至27日）受輻射冷卻影響，清晨各地感受依然寒冷，中部以北及東北部地區低溫僅8度左右，南部及花東地區也只有11度左右，白天起寒流會逐漸減弱，各地溫度會明顯回升，北部及宜花地區高溫上看18度，其他地區甚至會達到23度左右；降雨方面，台灣周遭環境轉為偏東風，僅迎風面的基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部降雨機率，大台北山區也會有零星降雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

下周日至下周二（28日至30日）水氣再增加，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫降雨，北部山區也會有零星短暫雨，其他地區則為多雲到晴的好天氣。