近期寒流來襲，連日持續低溫，桃園市蘆竹區日前有名男子倒臥在路邊，巡邏員警發現後趕緊上前關心，這才得知該名男子已有7天沒有吃正餐，全靠宮廟的糖果與喝水苦撐，先帶返所內並聯繫社會局前來將其安置。

大竹派出所副所長官于城表示，所內員警趙倪欣、曾語瑄2人日前執行巡邏勤務時，在蘆竹區上興路475號前發現1名男子倒臥在地，趕緊上前關心，經詢問後確認該倒臥的男子是45歲的李姓男子，李男自稱是從屏東北上工作，但後來因舊疾及個人身體因素無法工作，加上屏東老家經濟不好，無法回屏東老家調養身體，只能四處為家、居無定所。

官于城說，考量李男身無分文，且已7天沒吃正餐，僅靠宮廟的糖果及喝水度日，因此員警先將李男帶返派出所提供熱食及礦泉水暫供溫飽，在取得李男的同意後也趕緊聯絡社會局，將其安置。

蘆竹警分局呼籲，寒流來襲，如若有遇路倒或緊急事件，為避免失溫危害，請撥打110或119緊急報案電話或緊急救護電話，以提供即時協助。