NCC主委陳耀祥23日宣布不續任，將於7月底回大學任教，桃園市議員凌濤斥陳有3個時間點可走，包括中天提行政訴訟救濟勝訴、突襲通過鏡電視案、三立入股中嘉案等，卻屢次戀棧，直到看到民進黨居國會弱勢才藉口任期屆滿逃跑，他喊話新國會要檢驗陳過去亂政的NCC，不能讓陳一走了之，更強調中天訴訟連15勝，「公道終究還給中天！」

「三次該走不走卻在這時說要走，大概是怕了！」凌濤說，陳耀祥自陳任期到7月31日，未來要回學校教書，他細數陳耀祥從2016年8月1日開始擔任NCC委員，2019年5月30日有機會代理NCC主委，2020年8月1日陳耀祥正式成為NCC主委，展開他第二聘期，如今陳耀祥藉口擔心台北大學催促借調時間要超過8年，凌濤認為，陳耀祥過去完全有機會離開這個位子。

凌濤說，從NCC2020年11月18日關掉中天一事開始，陳耀祥主導下的NCC已經面臨諸多爭議，包括中天、鏡電視等，這些案子燒到2023年，全部大爆發。

凌濤點出時間點，包括中天提行政訴訟救濟，2023年5月10日，台北高等行政法院推翻NCC的行政處分，裁定撤銷原處分，直接打臉陳耀祥，這是他第一個可以下台的時間。

陳耀祥不顧先前立法院交通委員會的承諾，2023年6月28日趁立法院休會期間，突襲通過鏡電視案，甚至出現鎖電梯等行為，NCC當天即通過鏡電視上架一案，這是他第二個可以下台的時間。

凌濤說，2023年11月中嘉系統台案，國民黨團要求陳耀祥必須下台，這是第三個可以下台的時間。從過去幾次時間點，陳耀祥多次必須走，卻屢次戀棧，現在民進黨國會弱勢，才用任期屆滿當藉口說要走，被看破手腳，「如今中天訴訟連15勝，公道終究還給中天！」

凌濤說，陳耀祥下台之時，就是新國會檢驗之起點，必須讓陳亂政NCC的過去全攤在陽光下，絕不能讓陳一走了之！