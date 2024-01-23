國家通訊傳播委員會（NCC）於今（23）日舉辦餐敘，任內爆發多起爭議的主委陳耀祥被詢問到，於今年7月31日任期結束後是否會再續任。對此，陳回應，已經被借調到NCC達8年，任期結束後不再續任，預計會回歸北大教書。對此，國民黨準立委徐巧芯給出最新回應。

陳耀祥是在2020年7月經提名成為NCC主委，任內先後經歷《中天》、《鏡電視》2大媒體執照審查案，過程中引發社會爭議，由於本屆主委任期將在今年7月31日結束，陳耀祥在今日媒體餐敘指出，之後將不再擔任主委一職，且原單位北大早有催促，因此會回歸校園。

對於陳耀祥突然爆出不續任，徐巧芯隨即在臉書發文指出，NCC主委陳耀祥看到國會民進黨不再是多數，上任的立委又是我們這些會緊咬不放的，才趕緊宣布不續任，想躲回校園裡了。

除此之外，徐巧芯還強調，陳耀祥這幾年來既不公正也不客觀，亂關新聞台傷害言論自由，被法院連續十次打臉，這樣的臭名不僅會「名留青史」，自己到了國會也會繼續追究先前的責任。