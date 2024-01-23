NCC主委陳耀祥23日表示，將不再續任NCC主委。

陳耀祥說，NCC是依法監理的獨立機關，數位部成立之後，NCC很多業務移轉到數位部。陳耀祥表示，借調NCC已8 年，未來將不再續任NCC主委。

陳耀祥是在2020年7月獲提名為主委，任內審議多起案件備受爭議，包括撤銷中天電視換照、鏡電視執照審查。尤其中天撤照案，主動表達讓公廣集團的華視新聞資訊台替代52頻位備受外界批評。

近期市場關注的案件則是三立電視台投資入股中嘉，中嘉恐觸違反交易附負擔條款，NCC可能於近期做出此案的相關處份。