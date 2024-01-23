圍繞立法院長寶座，三黨近期展開合綜連橫，國民黨準立委韓國瑜率先統一藍營戰線，爭取到花蓮立委傅崐萁的支持。對此，有媒體披露，若是韓國瑜能當選立法院長，至關重要的立院秘書長一職，目前以台北市副市長李四川的呼喊聲最高；而黨團幹部方面，書記長（小黨鞭）一職目前形成5搶1局面，總召(大黨鞭)賴士葆已經公開喊話，就看傅崐萁是否參戰。

據《鏡週刊》23日報導，近韓人士指出，秘書長可說是立法院的幕僚長，等於是未來要幫韓國瑜顧厝的重要腳色，因此極有可能從韓國瑜過去高市小內閣中選出適當人選，又或是和韓本來就有互信基礎的人。

該人士強調，李四川身段軟，又擅於溝通，若能出任秘書長相信朝野都會信服。此外，檢視李過去的工作經驗，六都中就擔任過新北、高雄、新北等地的副市長，同時還有出任過行政院秘書長，資歷可說是相當完備。

另該報導中還提到，不少藍營戰將已經瞄準大小黨鞭的職位準備出手，「書記長」方面，王鴻薇、李彥秀、顏寬恒、洪孟楷、萬美玲都有意爭取。大黨鞭目前只有賴士葆一人表態。至於國民黨中央方面，《鏡週刊》提到，黨主席朱立倫也展開布局，啟用立委兼任黨職，增加對黨團的掌握度。