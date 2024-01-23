藍營立院龍頭之爭峰迴路轉，國民黨立委傅崐萁戲劇性讓步，突然拉起國民黨不分區立委當選人韓國瑜與立委江啟臣的手，從爭取立院龍頭轉而表態支持「韓江配」，引發熱議。台大哲學系教授苑舉正表示，這次立法院長選舉有三個人重要，一是韓國瑜。二是國民黨主席朱立倫，三是柯建銘跟黃國昌的不合。民眾黨不可能支持哪一方，他拉不下臉挺藍，但挺綠更難以立足。而國民黨怎麼可能不團結？所以也沒有跑票本錢。

「我覺得這次立法院選舉，有三個人非常重要！」苑舉正22日在《盧秀芳辣晚報》節目表示，第一個是韓國瑜。第二個重要人物是朱立倫，朱立倫是勉強不及格，但是準備補考。第三個是柯建銘跟黃國昌的不合是有名的，太有名了。

苑舉正提到，這個立法院長的選舉，第一輪投票是要絕對多數，民眾黨不可能去做任何的支持，他只有可能不投。為什麼？因為民眾黨如果支持民進黨的話，那國民黨高興極了，因為以後你根本就沒有辦法再立足了！你在台灣政壇打的清新招牌，現在變成在那邊摸魚、扯爛污？

「你要支持國民黨？又拉不下這個臉！」苑舉正指出，所以第二輪選舉，就涉及到有沒有人跑票，「我認為，除了陳超明跟高金素梅他們有資格跑票以外，其他的人，就國民黨的黨員，事實上我坦白講，還有沒有四年之後的選舉都是個問題？你國民黨怎麼可能不團結？」