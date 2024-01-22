國民黨主席朱立倫（左）22日召集國民黨第11屆新科立法委員舉行座談會，他呼籲大家面對新國會要「團結一致、團進團出」。會中朱立倫與韓國瑜（右）兩人互動熱絡。（鄧博仁攝）

國民黨不分區立委當選人韓國瑜（右）18日在臉書上公布，將與立委江啟臣（左）搭檔競選立法院正、副院長。（摘自韓國瑜臉書）

圖為會前傅崑萁（右）與同黨委員互動熱絡。（鄧博仁攝）

傅崐萁戲劇性讓步！ 牽手喊團結支持「韓江配」 @ChinaTimes

國民黨中央委員會政策委員會今（22）日舉辦「國民黨第十一屆新科立委座談會」，外界關注角逐立法院長最後人選是否為「韓江配」。稍早在會議中，原本同樣有意爭取立法院長的立委傅崐萁，已表態力挺「韓江配」。

韓國瑜表示，謝謝朱主席、江啟臣、傅崐萁委員，廣大人民希望看到團結國民黨、強大在野聯盟，過去8年人民受不了，執政民進黨如果繼續貪汙腐敗，在野黨沒辦法強而有力監督是失職，這次正副院長選舉重要，要特別感謝傅委員顧全大局、犧牲小我，讓國民黨團結和諧出發，事實上這段時間傅盡心盡力，立委輔選，也關心委員。

傅崐萁指出，在野黨是如何艱困，朱主席承擔大任打贏2022九合一，在今年成為國會第一大黨，國會改革關係國家未來，如今三黨不過半，我們全力推動國會先進改革法案，每一位立委都能成為人民靠山，讓部會無所遁形，讓新國會回應全國國人民意。

傅崐萁強調，國民黨只有一條路，國瑜院長是大家一致公認，我們全力支持，江啟臣更是有遠大眼光跟前程，表態時間稍晚，我們也不要讓人才埋沒，個人榮辱並不重要，怎麼樣回應國人，讓國會真正成為制衡主要力量，讓全國能夠好好均衡發展。此時此刻只有團結才能造福百姓，「今天我選擇支持韓國瑜參選院長、江啟臣參選副院長，希望順利當選」。

今日除黨主席朱立倫親自與會外，秘書長黃健庭、黨團總召集人兼政策會執行長曾銘宗、副秘書長江俊霆、謝衣鳯、李彥秀等也出席座談會。朱主席表示，這次1月13日的選舉，大家拚盡全力，民眾也展現政黨輪替決心，但很可惜總統大選，在野陣營獲得將近六成選票，卻沒辦法完成政黨輪替；在國會的部分，相信大家看到國民黨在區域立委及原住民立委選舉中，合計起來 都是單獨過半，加上不分區立委，獲得國會最大黨，如果加上無黨籍立委高金素梅參與國民黨黨團，共有54席黨團成員；若加上民眾黨席次，在野力量共有62席，執政黨51席，代表台灣主流民意對過去八年民進黨的執政，大家有強力不滿，希望我們未來扮演最強力的監督與制衡的角色，這是我們的責任，也是決心，這是為來最關鍵、最重要力量。

朱立倫強調，實實在在、團進團出，什麼事情都可以溝通解決，也要特別謝謝韓國瑜委員，這段期間，擔任不分區第一名之後在各地輔選，大家都對他都非常肯定，現場呼聲最大，都是「給我一個院長韓國瑜」，這是大家共同心聲，當然尊重大家，希望讓我們的黨能夠凝聚跟團結，真正目標是迎接新國會，不是只有2月1日的挑戰，很清楚接下來每一天的挑戰。