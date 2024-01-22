民進黨立院黨團總召柯建銘近日批評，民眾黨8席是來製造國會紛亂，毫無作用，更嗆民眾黨準立委黃國昌一副「天下看我的樣子」。黃國昌回應，大酸柯建銘長期在國會表現，公民社會有目共睹，進黨取得過半，但柯作為總召，連時任立法院長蘇嘉全和現任院長游錫堃都不放眼裡，彷彿立法院是由個人可以左右、操控，這樣的時代或許已經結束。

黃國昌表示，他之前在總統大選記者會提過，柯建銘喜歡喬事，聯合再生的綠能違法案件，就是找柯建銘處理，這是哪門子監督制衡，私下喬事，大剌剌到這個程度。他強調，相關弊案無論牽扯到誰，千萬不要天真以為，這只是總統大選的議題，相關違法、失職、濫權、包庇、圖利，新國會將持續追蹤。

對於柯建銘聲稱，民眾黨提出的國會聽證調查制度有憲政問題，黃國昌說，柯建銘顯然忘記，蔡英文2016年競選總統的政見就有建立國會聽證調查制度，2012年時任立委林佳龍提案、鄭麗君連署要建立國會聽證調查制度，柯建銘當時怎麼沒講過有憲政問題。

黃國昌說，柯建銘為了政治利益、個人利益，立場隨時轉變，經不起檢驗，公民社會看在眼裡，他謝謝柯建銘的指教，但民眾黨要推法案、監督行政權，不是私下喬事。

對於柯建銘提到，不會跟民眾黨與虎謀皮，外界視為關上綠白合大門。黃國昌說，柯建銘發言有利益考慮，個人發言不用多做回覆，且「游錫堃高度比柯有高度多了」，這就是為何游可以當立院院長，柯基於個人利益，這種見縫插針的話，沒有回應必要。