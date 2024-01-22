民眾黨內參民調失準受到各界討論，民眾黨主席柯文哲表示，會思考黨內是否成立民調中心。對此，前柯文哲幕僚吳靜怡（Grace Woo）直言，這並不是解決問題的方法，而是要先解決給柯「假老二民調」的人。

民眾黨昨（21）日在台北市榮星花園舉辦「阿北小草見面會」，針對外界批評內參民調不準一事，柯文哲表示，會思考黨內是否成立民調中心，每次做完民調、每次校正後，就會更準確，並強調該改進的一定會改進。

對此，吳靜怡今在臉書表示，民眾黨成立民調中心並不是解決問題的方法，而是要先解決給柯「假老二民調」的人。

另外，針對國會龍頭之爭，民眾黨不分區立委當選人黃國昌日前強調黨內8位立委將團進團出，不會有個人被遊說的情況發生，吳靜怡則直言，沒有柯文哲的拍版，黃國昌的工作也只是藍、綠叫板。

吳靜怡也點名民眾黨不分區立委當選人陳昭姿是真正的墨綠柯系親扁立委，也是8席立委中，挺柯最久的人，「要成為關鍵一定得與綠或藍協商合作，達成絕大共識」這句狠狠打臉雙黃，但那種不協商卻要批閱藍、綠考卷的傲氣，也無助之後法案的推進。