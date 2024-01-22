國民黨不分區立委當選人韓國瑜（右二）將與國民黨立委江啟臣（左）搭檔角逐立法院正副院長。左二為國民黨主席朱立倫、右為國民黨立委傅崐萁。（圖取自中時新聞網直播）

傅崐萁戲劇性讓步！ 牽手喊團結支持「韓江配」 @ChinaTimes

國民黨今（22）日舉辦新科立委座談，原有意角逐角逐立法院長的立委傅崐萁讓了，並牽起韓國瑜和江啟臣的手，強調「政治是一時的，兄弟是永遠的」，喊話支持韓江配。傅崐萁稍早在臉書上表示，國民黨一定要帶領國會改革，強化與完備國會功能，有效監督長期執政、藏污納垢12年的民進黨政府。

傅崐萁今在臉書發聲，強調政治是一時的、兄弟是永遠的，國民黨不團結將沒有未來，他支持韓國瑜 、江啟臣任正副院長，「接下來，國民黨一定要帶領國會改革，強化與完備國會功能，有效監督長期執政、藏污納垢12年的民進黨政府」。

國民黨確定將以「韓江配」爭取立法院正副院長，讓黨內相當振奮。立委王鴻薇今在臉書表示「一致通過支持韓江配！感謝傅崐萁委員大器成全！國民黨大團結！」；洪孟楷則發文表示「團結、才有力量！全黨支持『韓江配」立法院正副院長！上下一心、其利斷金！」

另外，新科立委羅廷瑋也發文感謝傅崐萁大器成全，國民黨大團結，他除了恭喜韓國瑜、江啟臣，也喊話「未來，我們一起為中華民國努力！為台中努力！」葉元之則直呼這是歷史性的一刻，「傅崐萁支持韓江配，國民黨大團結！」