藍營立院龍頭之爭峰迴路轉，國民黨立委傅崐萁戲劇性讓步，突然拉起國民黨不分區立委當選人韓國瑜與立委江啟臣的手，從爭取立院龍頭轉而表態支持「韓江配」，引發熱議。粉專「政客爽」直言，除了邊緣人，主力骨幹沒人要國民黨主席朱立倫離開，原因就是他有能力凝聚團結。

朱立倫今(22日)表示，在全體立委同志一致決議下，國民黨正式宣示，韓國瑜成為國民黨立法院長提名人、江啟臣為副院長提名人，會報中常會通過，所有立委都會協助韓江配通過挑戰，也呼籲民進黨不要動用金錢、權力交換，全體國民黨立委都會亮票，未來也會盡快改革記名投票。

「幾天前還一堆謠言說朱立倫卡誰卡誰，結果又被打臉了！這次國民黨選前選後都很團結，就是要保持這股氣勢到立法院監督執政黨！」政客爽今(22日)在臉書發文提到，朱立倫今天有句話也講得很直接：「選後民眾希望看到的，絕對不是朝野之間為了一個位子互爭，是希望接下來要為人民做什麼。」政客爽強調，能做什麼，絕對比你想當什麼重要，立法委員是代表民意監督政府，不是拿來酬庸的位置。

政客爽直言，除了邊緣人，國民黨主力骨幹沒人要朱立倫離開，原因就是他有能力凝聚團結。「民眾黨、民進黨記得亮票哦，通通來記名投票！」

網友表示「要擺平這麼多人、事，朱也不容易，希望結果是好的」、「支持國民黨團結對抗民進黨」、「很好，不要被白蓮教那八席威脅，走自己的路，敢跑票去詐騙雙標黨就準備滅黨，自甘墮落變小綠」、「朱主席自從把不分區立委名單亮出到目前為止一直走出正確的決定！無私才能大聲疾呼！讚」、「從2021年接任黨主席開始，拚過2022縣市長及補選到現在，一直覺得朱主席方向正確，實在不知道為啥有人討厭他？」