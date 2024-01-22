【全程字幕】藍委將亮票！韓江配確定角逐立院龍頭！ 韓國瑜喊話走「這路線」：在野大團結最重要 @ChinaTimes

國民黨立法院龍頭之爭峰迴路轉，國民黨今舉行黨主席與新科立委見面會會議中原先表態要競逐國會領袖的國民黨立委傅崐萁戲劇性讓步，突然拉起國民黨立委江啟臣與不分區立委當選人韓國瑜的手，表態支持「韓江配」，國民黨主席朱立倫也宣示，立法院長提名韓國瑜、副院長提名江啟臣，周三報請中常會通過。韓國瑜強調，感謝傅崐萁顧全大局、犧牲小我。

朱立倫表示，國民黨一定團結一致、團進團出，對立委2月1日院長選舉，大家都強調，國民黨要團結，也重視黨內民主機制，所有委員都可以表達對民主期待，最後謝謝傅崐萁，特別主動提到力挺韓國瑜，願意跟江啟臣攜手打拼。

朱立倫指出，在全體立委同志一致決議下，國民黨正式宣示，韓國瑜成為國民黨立法院長提名人、江啟臣為副院長提名人，會報中常會通過，所有立委都會協助「韓江配」通過挑戰，也呼籲民進黨不要動用金錢、權力交換，全體國民黨立委都會亮票，未來也會盡快改革記名投票。

韓國瑜表示，廣大人民希望看到國民黨團結，而強大在野聯盟，人民在過去八年真的是受不了，如果民進黨繼續展開第九年執政，繼續貪污腐敗，而在野黨無法強而有力監督，會是嚴重失職，所以這次立法院正副院長選舉非常重要，在野所有反對黨大團結更重要。

韓國瑜指出，感謝傅崐萁顧全大局、犧牲小我，讓國民黨團結和諧出發，這段時間傅更是盡心盡力，在立委輔選上對每位立委都很關心，讓每位立委與傅產生良好的情誼，「他的犧牲非常大，但個人一點都不重要」。

韓國瑜強調，未來總統是台獨綱領，若立院「韓江配」有幸得到立院支持，中華民國憲法下的九二共識，是我們要走的最重要方向，而未來國民黨重大政策，就是親美和中，不可能是民進黨一樣親美仇中，國民黨一定會全力進行國會改革，讓每個委員都可以代表國民黨。

傅崐萁則說，個人榮辱不重要，要回應全體國人，讓國會成為進步價值、讓國會成為執政制衡的力量，讓全國好好均衡發展，讓台灣東部和西部得到國會支持，國民黨只有團結才能造福每一個縣市的百姓，所以他選擇支持韓國瑜參選院長、江啟臣參選副院長。