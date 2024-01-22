連任成功的民進黨立委陳亭妃啟動「感恩祈福鐵馬行」，22日透過騎腳踏車方式謝票，並前往各宮廟為台灣祈福，被外界解讀是角逐下屆台南市長的起手式。對此，陳亭妃認為，這是「想太多」，但她一向都做好準備；還隔空喊話說，「反倒是要問問其他人，有沒有想清楚該怎麼做。」

今天上午陳亭妃的「感恩祈福鐵馬行」從北區大港寮大興宮出發，行前她說，此次感恩祈福鐵馬行活動，主要是為了感謝鄉親對她的支持，讓她可以拿到超過7成，總共13萬2377張選票，成為民進黨全國第一高票、女性全國第一高票、台南立委第一高票，也成功挑戰自己的過往成績，因此她決定將自己的謝票轉化成不同的方式，用鐵馬行走訪廟宇為台灣祈福，更加謙卑傾聽基層聲音，除了感謝選民的支持，也可以真正瞭解到民眾的聲音，收集所有的意見與建議，提供執政團隊檢討改善。

陳亭妃還強調，從1月13日開票結果顯示，國會席次發生大變動，不只三黨不過半，民進黨也並不是第一大黨；還沒有2月1日就職，立法院長的議題更已經吵翻天，更何況是未來的議事推動，因此應該更深一層思考台灣未來如何繼續往前邁進？如何有好的政策方向，更接地氣地回應民意？也希望各政黨是為了百姓利益及未來共同打拚，絕對不是為了自己的政黨。

至於此次的鐵馬行，被外界解讀是為了角逐下屆台南市長的起手式，陳亭妃也表示，此次安排在選區透過騎腳踏車謝票，過去也曾經有過，這是為了感謝鄉親的支持，要說是為了參選市長實在是「想太多」，「但我一向都準備好，一直都是做好準備，做什麼、像什麼，反倒要問問其他人，有沒有想清楚該怎麼做？亭妃的服務一直都在，全市各個區域、偏鄉服務一直都在。」