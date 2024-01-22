藍營立院龍頭之爭峰迴路轉，國民黨立委傅崐萁戲劇性讓步，突然拉起國民黨不分區立委當選人韓國瑜與立委江啟臣的手，從爭取立院龍頭轉而表態支持「韓江配」，引發熱議。名嘴歷史哥李易修指出，傅崐萁全力回應民眾黨四點改革，卻遭柯冷回；民進黨完全拒絕四點改革，卻依然被友善回應，可見改革最重要的說法必然受到挑戰。球再次回到柯文哲手上，在野大聯盟vs執政大聯盟，講白了就是柯文哲的路線選擇問題。

「柯韓之爭2.0，第二局？」歷史哥今(22日)在臉書發文表示，傅崐萁支持韓江配這局很多人看不懂，但其實很簡單分析：傅崐萁過去也發過幾次聲音，爭取「權益」，國民黨人早就習慣了，「所以昨天記者問我怎麼看？我直接說這是必定過程，影響不大！」再者，韓傅之間本來交情就很好，根本沒得炒作！

歷史哥提到，這次傅崐萁全力回應民眾黨的「四點改革」，卻遭受到柯文哲的冷回；民進黨完全拒絕「四點改革」，柯建銘甚至說出「鬼扯，騙人沒念過書」，卻依然被友善回應，可見所謂立法院長不是人選問題，所謂「人選不重要，改革最重要」的說法，必然受到挑戰！

歷史哥指出，國民黨已經整軍完成，問題又回到民眾黨如何反應了，這依然是選擇，在野大聯盟vs執政大聯盟，講白了就是柯文哲路線問題，之前為了選票極大化，藍綠甚至紅都吸納的民眾黨，在揭開謎底的時刻前，難以確認答案！

歷史哥強調：球再次回到柯文哲手上，到底要什麼樣的國會？關鍵少數最是關鍵！因此柯韓之爭2.0第二局繼續開打，讓我們期待接下來的發展！