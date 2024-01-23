藍營下屆國會龍頭之爭峰迴路轉，花蓮縣立委傅崐萁昨（22）日表態力挺「韓江配」，但外界也猜測其未來可能爭取該黨黨團總召一職。對此，傅昨日也在節目《關我什麼事》表示，自己當過很多次總召了，甚至過去在立院攻防中，還修理過民進黨的總召柯建銘，但並未正面回應出任總召一事。

傅崐萁提到，不分黨派在整個立法院內，比自己資歷完整的只有現任院長游錫堃，先前之所以要爭取國民黨國會領袖，從頭到尾就是希望要領導國會，因為有很多責任跟義務要做。

另針對改為成全韓江配的原因？傅崐萁回答，民主的制度很重要，照民主機制走下去，有意願的人站出來，然後協調，協調不成再假投票，韓國瑜是自己的老兄弟，選前就跟韓說，「有意要爭取，做兄弟就挺你；之所以要爭取副院長，是因為擔心立委江啟臣未來要選台中市長,，會被耗損掉。」

當主持人陳斐娟問到，「要的是總召之位嗎？過去其實有做過總召對嗎？」傅崐萁回應，「謝謝阿娟，對我這麼關心，也對我這麼看得起，我在20多年前就當過總召了，還不只一屆，那時候在法院的衝撞、對抗、或是法案的對決，謀略上柯建銘常常被我修理，所以我笑看人生。」

傅崐萁最後也強調，走到這裡除了把理想跟定位要實現以外，還有一個就是傳承，讓優秀的年輕人為國家服務，年輕這一輩不好，國家不會好。不過傅崐萁並沒有正面回答，是否對總召有意願。