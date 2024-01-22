【全程影音】遭「他」嗆不如游錫堃 柯建銘不忍反轟愛作秀賺聲量：時代結束了 @ChinaTimes

國會新會期三黨不過半，針對民眾黨立委席次，民進黨立法院黨團總召柯建銘昨(21日)直言，「8席假如用來製造國會紛亂，那是毫無作用的8席」。前立委郭正亮今(22日)在《大新聞大爆卦》中分析，「當然是這樣」。他更直指，白綠合、綠白合是假議題，不可能發生也不必理會，必然是廢票，民眾黨會投給自己人。

郭正亮分析，選正副院長是談有無聲望、議事主持能力、協調能力等等，沒人在談訴求的，例如：民進黨提不熟立法院的游錫堃當院長，主因是資歷夠。至於民眾黨提出跟藍綠合作的4個條件，郭直言，「很奇怪」，反正到國會自然有國會改革提案，有行政權的民進黨都不會支持，民眾黨到時候勢必要跟國民黨合作，那這有需要回應嗎?根本文不對題。

「你去跟民進黨結合看看，就變成第二個時代力量」郭正亮斷言，且民眾黨不分區有兩年任期條款，黃國昌擺明要選新北市長、黃珊珊要再選一次北市長、張啓楷傳出要選嘉義或彰化，他們沒人會想接副院長的。他認為，白綠合、綠白合是假議題，不可能發生，不必理會，必然是廢票，投給自己，若民眾黨常常這樣玩，搞不好會沒戲，不要以為大黨不會協商！

至於是否認同柯建銘的評論，郭正亮回，當然是這樣，立法院本來就是當久之後，大家有合作、有競爭。但他也認為，黃國昌沒有那麼天真，要的是問政監督、打弊案的曝光度，不可能跟民進黨合作。