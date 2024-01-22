2024大選落幕，「阿北小草見面會」謝票活動21日下午在台北市榮星花園舉辦，民眾黨主席柯文哲也讓許多台北市議員提出問題，並進行問答。對此，前立委沈富雄22日就表示，「柯文哲的做法會很快的露餡，柯文哲這場活動中最不應該做的事，就是昨天開放問答的時間，都讓議員問，而且只有他們能問，其他不能問，一個黨要演戲到這個程度，這黨也是太沒有自信了」，引發討論。

沈富雄22日在廣播節目《POP大國民》中表示，「你看這個小草見面會，來了多少人？一千多人，那個氣勢已經衰退了」，沈富雄也吐槽，「一千個人的黨有什麼未來？以柯文哲誘惑年輕人的方法，有8000人申請入黨，不稀奇，那沒什麼的」。

沈富雄最後也說，「柯文哲的做法會很快的露餡，柯文哲這場活動中最不應該做的事，就是昨天開放問答的時間，都讓議員問，而且只有他們能問，其他不能問，一個黨要演戲到這個程度，這黨也是太沒有自信了」。